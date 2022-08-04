Нутрициолог Шутова рассказала о пользе крыжовника
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В беседе с «Газетой.Ru» Шутова отметила, что в крыжовнике содержится много витамина С.
Кроме того, крыжовник богат антиоксидантами. Врач рекомендует употреблять крыжовник тем, у кого есть анемия или проблемы с пищеварением.
Также в нём содержится много магния и витаминов группы В, поэтому он считается природным антидепрессантом.
Не менее полезны листья и ветки крыжовника — они помогают при проблемах с почками.
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