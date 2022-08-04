Нутрициолог Шутова рассказала о пользе крыжовника

Иммунодиетолог и нутрициолог Анна Шутова рассказала о полезных свойствах крыжовника.

В беседе с «Газетой.Ru» Шутова отметила, что в крыжовнике содержится много витамина С.

Кроме того, крыжовник богат антиоксидантами. Врач рекомендует употреблять крыжовник тем, у кого есть анемия или проблемы с пищеварением.

Также в нём содержится много магния и витаминов группы В, поэтому он считается природным антидепрессантом.

Не менее полезны листья и ветки крыжовника — они помогают при проблемах с почками.

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