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Нутрициолог Шутова рассказала о пользе крыжовника

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Иммунодиетолог и нутрициолог Анна Шутова рассказала о полезных свойствах крыжовника.
Нутрициолог Шутова рассказала о пользе крыжовника
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» Шутова отметила, что в крыжовнике содержится много витамина С.

Кроме того, крыжовник богат антиоксидантами. Врач рекомендует употреблять крыжовник тем, у кого есть анемия или проблемы с пищеварением.

Также в нём содержится много магния и витаминов группы В, поэтому он считается природным антидепрессантом.

Не менее полезны листья и ветки крыжовника — они помогают при проблемах с почками.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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