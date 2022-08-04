военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Особым категориям граждан могут предоставлять бесплатную психологическую помощь

Короткая ссылка
Осенью в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, который предусматривает оказание бесплатной квалифицированной психологической помощи особым категориям граждан.
Особым категориям граждан могут предоставлять бесплатную психологическую помощь
  • РИА Новости

Как сообщает «Парламентская газета», законопроект разрабатывает первый зампредседателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Татьяна Дьяконова.

«Готовим законопроект, в котором очень детально прописали понятие психологической помощи и права некоторых категорий наших граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи», — рассказала Дьяконова.

Право на получение бесплатной психологической помощи смогут получить россияне со среднедушевым доходом семей ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, а также пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, дети-инвалиды, сироты и усыновители.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России для граждан недружественных стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить