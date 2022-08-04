Особым категориям граждан могут предоставлять бесплатную психологическую помощь

Осенью в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, который предусматривает оказание бесплатной квалифицированной психологической помощи особым категориям граждан.

Как сообщает «Парламентская газета», законопроект разрабатывает первый зампредседателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Татьяна Дьяконова.

«Готовим законопроект, в котором очень детально прописали понятие психологической помощи и права некоторых категорий наших граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи», — рассказала Дьяконова.

Право на получение бесплатной психологической помощи смогут получить россияне со среднедушевым доходом семей ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, а также пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, дети-инвалиды, сироты и усыновители.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России для граждан недружественных стран.