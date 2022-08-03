Диетолог Сидорова рассказала о влиянии питания на детскую успеваемость

Детский эндокринолог, диетолог, консультант по психологии веса и пищевого поведения Юлия Сидорова рассказала, что неправильное питание может вызывать у детей проблемы с памятью и успеваемостью.

В разговоре с «Известиями» Сидорова сказала, что питание важно для работы всех органов и систем, и в первую очередь мозга.

«Один из самых важных нутриентов ― клетчатка. От её поступления зависит качество памяти и в целом мыслительная деятельность. По данным исследований, проведённых в США, дети, которые употребляют достаточно клетчатки, лучше справляются с тестами», — добавила врач.

Для хорошей памяти диетолог рекомендует употреблять жиры, особенно омега-3, которые содержатся в рыбе и орехах и должны составлять 25—35% от общего количества калорий в день.

При этом углеводы должны составлять 45—65%, а белки ― примерно 30% суточного рациона.

Ранее в разговоре с «Москвой 24» врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что огурцы и помидоры помогают нормализовать артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы.