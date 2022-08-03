военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Сидорова рассказала о влиянии питания на детскую успеваемость

Короткая ссылка
Детский эндокринолог, диетолог, консультант по психологии веса и пищевого поведения Юлия Сидорова рассказала, что неправильное питание может вызывать у детей проблемы с памятью и успеваемостью.
Диетолог Сидорова рассказала о влиянии питания на детскую успеваемость
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

В разговоре с «Известиями» Сидорова сказала, что питание важно для работы всех органов и систем, и в первую очередь мозга.

«Один из самых важных нутриентов ― клетчатка. От её поступления зависит качество памяти и в целом мыслительная деятельность. По данным исследований, проведённых в США, дети, которые употребляют достаточно клетчатки, лучше справляются с тестами», — добавила врач.

Для хорошей памяти диетолог рекомендует употреблять жиры, особенно омега-3, которые содержатся в рыбе и орехах и должны составлять 25—35% от общего количества калорий в день.

При этом углеводы должны составлять 45—65%, а белки ― примерно 30% суточного рациона.

Ранее в разговоре с «Москвой 24» врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что огурцы и помидоры помогают нормализовать артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить