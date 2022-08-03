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Диетолог Соломатина назвала самое полезное варенье

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что самое полезное варенье — малиновое.
Диетолог Соломатина назвала самое полезное варенье
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«Именно его нам давала бабушка в детстве, когда мы заболевали, простужались. Оно содержит салицилаты, разжижает кровь. По сути, малиновое варенье — это тот же понижающий температуру аспирин», — отметила эксперт в беседе с НТВ.

Как напомнила Соломатина, в целом варенье не стоит воспринимать как витаминный продукт — это скорее лакомство.

«Лучше оно тем, что хотя бы содержит клетчатку, поэтому не очень калорийно», — уточнила диетолог.

При этом она добавила, что в день допустима пара чайных ложек варенья.

Ранее нутрициолог Алёна Ефимова в беседе с URA.RU рассказала о продуктах для идеального завтрака.

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