военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Степанов рассказал, с какими заболеваниями можно спутать стресс

Короткая ссылка
Владимир Степанов, ведущий специалист, уролог-андролог, рассказал, с какими заболеваниями можно спутать стресс.
Врач Степанов рассказал, с какими заболеваниями можно спутать стресс
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Стресс может привести к спазму межрёберных мышц в поясничной зоне. И людям кажется, что заболели почки», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Степанов, также из-за стресса могут возникнуть симптомы цистита.

По словам эксперта, одну из причин плохого самочувствия — стресс — нужно устранять совместно с психологами или психиатрами.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить