Врач Степанов рассказал, с какими заболеваниями можно спутать стресс
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«Стресс может привести к спазму межрёберных мышц в поясничной зоне. И людям кажется, что заболели почки», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как отметил Степанов, также из-за стресса могут возникнуть симптомы цистита.
По словам эксперта, одну из причин плохого самочувствия — стресс — нужно устранять совместно с психологами или психиатрами.
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