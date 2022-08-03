Врач Степанов рассказал, с какими заболеваниями можно спутать стресс

Владимир Степанов, ведущий специалист, уролог-андролог, рассказал, с какими заболеваниями можно спутать стресс.

«Стресс может привести к спазму межрёберных мышц в поясничной зоне. И людям кажется, что заболели почки», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Степанов, также из-за стресса могут возникнуть симптомы цистита.

По словам эксперта, одну из причин плохого самочувствия — стресс — нужно устранять совместно с психологами или психиатрами.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.