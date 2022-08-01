Врач Демьяновская назвала меры доврачебной помощи в случае укуса змеи

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, чем можно помочь человеку, которого укусила змея.

При укусе гадюки симптомы отравления проявляются очень быстро и могут угрожать жизни, сообщила врач в беседе с «Известиями».

В ожидании помощи медиков человеку необходимо пить больше воды, при аллергической реакции принять антигистаминный препарат и не двигаться, чтобы замедлить распространение яда по лимфатическим сосудам. Для этого пострадавший должен лечь на ровную поверхность так, чтобы укушенная конечность была неподвижной.

«Перетягивание конечности и наложение жгута запрещено, так как это может усилить местное воздействие яда и запустить процесс отмирания тканей — некроз. Пытаясь сделать надрез на коже, вы можете занести инфекцию. Также противопоказаны прижигания и охлаждения в месте укуса. Отсасывание и сплёвывание яда небезопасны, если в полости рта или на губах есть ранки или язвы», — подчеркнула Демьяновская.

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