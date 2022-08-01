В Союзе пенсионеров поддержали идею увеличить число бесплатных парковок вблизи поликлиник

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение увеличить число бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и их сопровождающих.

«Вопрос только в том, чтобы эти бесплатные стоянки не были использованы для других целей. В принципе, в Москве с этим большущая проблема — остановиться просто негде, платные стоянки рядом с поликлиниками, больницами, как правило, уже заняты. Но как добиться того, чтобы отличить посетителей поликлиники от того, кто, условно, приехал работать продавцом в магазин? Очень сложно», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, необходима работа дежурных служб, которые могли бы «регулировать этот процесс».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить число бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и их сопровождающих.

Он подчеркнул, что для пенсионеров или инвалидов, которые посещают поликлиники чаще молодёжи, регулярная оплата парковки может стать значительной статьёй расходов.