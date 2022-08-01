Милонов предложил расширить зону с бесплатными парковками вблизи поликлиник и больниц

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложить увеличить число бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и их сопровождающих. Копия обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

Как рассказал Милонов, во многих случаях посещение поликлиник, стационаров или иных учреждений здравоохранения связано со сложностями.

«К примеру, согласно поступающим на моё имя обращениям, если объект здравоохранения находится в зоне, где организована платная парковка, то посещение рядовой процедуры или осмотра врачом косвенно может стоить гражданину серьёзной суммы», — добавил депутат.

Он подчеркнул, что для пенсионеров или инвалидов, которые посещают поликлиники чаще молодёжи, регулярная оплата парковки может стать значительной статьёй расходов.

При этом, как пояснил собеседник RT, использование личного автомобиля (или автомобиля своих родственников) для таких категорий граждан является необходимостью, если пациент поликлиники маломобилен или отсутствует комфортная альтернатива в виде общественного транспорта.

«В данной связи прошу Вас оценить идею о расширении бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов и иных объектов медицинской инфраструктуры для лиц, являющихся пациентами или визитёрами таких учреждений. Время бесплатной парковки могло бы составлять два-три часа с расчётом, что за этот отрезок пациент мог бы успеть пройти необходимые процедуры и спокойно покинуть парковку без потерь для своего бюджета», — говорится в тексте обращения.

Милонов подчеркнул, что готов со своей стороны разработать и подготовить к внесению поправки в законодательство.

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