Милонов призвал создать государственный туристический сервис для поездок за рубеж

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить государственный либо частно-государственный сервис (агентство) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма. Копия обращения на имя главы Ростуризма Зарины Догузовой имеется в распоряжении RT.

Как отметил депутат, сейчас россияне снизили интенсивность зарубежного отдыха, сделав выбор в пользу внутреннего туризма.

По мнению Милонова, внутренний туризм является «великолепным драйвером роста для региональных экономик нашей страны», однако, как добавил парламентарий, доля граждан, которые хотят поехать отдыхать за рубеж, всё ещё велика.

При этом, по его словам, из-за ухода западных компаний и сервисов с российского туристического рынка сектор зарубежного отдыха представляет собой перспективное направление для организации новых предприятий по оказанию подобных услуг.

Однако граждане опасаются сложностей и трудностей, которые возникли в сфере из-за санкций и изменений правил путешествий, заявил собеседник RT.

«В данной связи выглядит целесообразным учреждение государственного либо частно-государственного сервиса (агентства) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма. Данная организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок, размещению туристов на заграничных курортах», — говорится в тексте обращения.

Он подчеркнул, что участие государства являлось бы «жёсткой гарантией оказания услуг в полном объёме», а страны для поездок определялись бы по критериям безопасности и дружественности по отношению к россиянам.

Ранее Милонов предложил внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей.