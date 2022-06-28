В Госдуме предложили ввести новые меры для поддержки отечественного автопрома

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей. В частности, парламентарий предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнул Милонов, из-за антироссийских санкций автомобилестроительная отрасль страны испытывает ряд трудностей.

Вместе с тем, по словам парламентария, уход с рынка иностранных компаний по производству ряда комплектующих, а также зарубежных автомобильных марок создал ситуацию, при которой спрос на приобретение новых машин несколько упал.

Депутат добавил, что в данной ситуации у отечественной автомобильной отрасли «появляется реальный шанс» не только на восстановление объёмов производства и продаж своей продукции, но и на то, чтобы совершить «качественный рывок» на рынке России и иных государств, куда экспортируются российские автомобили.

«В этой связи для стимулирования спроса населения к приобретению новых отечественных автомобилей в условиях санкционной политики предлагаю вам рассмотреть идею о внедрении новых мер государственной поддержки производителей. В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — говорится в обращении.

Кроме того, как пояснил собеседник RT, для восстановления объёма продаж стоит задуматься над повторным введением программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий (сертификатов) для покупки новой российской машины.

Ранее Милонов предложил создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине.

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