В Госдуме предложили предоставить всем участникам спецоперации бесплатные турпутёвки

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине. Кроме того, парламентарий призвал предоставлять им бесплатные туристические путёвки на курорты России либо дружественных и союзных государств. Копии обращений в Ростуризм и Минздрав имеются в распоряжении RT.

Парламентарий отметил, что к участию спецоперации России на Украине привлечены военные, волонтёры, журналисты, государственные служащие. Многие нуждаются в отдыхе и восстановлении, пояснил Милонов.

Депутат подчеркнул, что после завершения активных действий потребуется создание новой санаторно-курортной программы для всех, кто внёс свой «вклад в победу над нацизмом».

«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о заблаговременной разработке и создании в нашей стране специализированной санаторно-курортной программы для участников военных действий. Возможная программа могла бы быть нацелена на профилактику последствий участия в боевых действиях, а также на восстановление физического здоровья и сил участников СВО», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, собеседник RT заявил о необходимости предоставить всем участникам и членам их семей бесплатные туристические путёвки на курорты России либо на курорты дружественных и союзных государств.

Ранее Милонов предложил внедрить специальную универсальную форму (мундир) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда.