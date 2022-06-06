Депутат ГД Милонов предложил ввести специальную универсальную форму для госслужащих

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить специальную универсальную форму (мундир) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

Как отметил парламентарий, на протяжении царского, имперского, а затем и раннесоветского периодов все люди, находившиеся на государственной службе, имели общий отличительный признак — униформу.

Она визуально подчёркивала принадлежность конкретного человека к государственному аппарату, накладывая на него дополнительную ответственность за честь мундира и делегируя часть авторитета государства, подчеркнул депутат.

Более того, по его словам, наличие униформы у государственных служащих лишало их возможности ношения предметов роскоши, дорогих костюмов, неподобающих аксессуаров или предметов гардероба.

«Прошу Вас рассмотреть идею о внедрении специальной универсальной формы (мундиров) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Государственной думы России и Совета Федерации России», — говорится в тексте обращения.

Депутат отметил, что в целях экономии бюджетных средств пошив формы следует возложить на самих служащих или вычесть стоимость униформы из их заработной платы.

Ранее Милонов предложил возвести в России триумфальные ворота или иной крупномасштабный памятник в честь спецоперации на Украине.