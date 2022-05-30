Депутат Милонов предложил возвести в России памятник в честь спецоперации на Украине
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Как подчеркнул парламентарий, специальная военная операция России на Украине проходит согласно утверждённым планам и будет завершена при достижении необходимых результатов и целей.
Такие события, по мнению Милонова, потребуют увековечивания «через язык монументальной архитектуры».
Собеседник RT выразил уверенность в том, что специальная военная операция на Украине достойна возведения новых триумфальных ворот или иного крупномасштабного памятника.
«Безусловно, активная фаза разработки и строительства должна быть начата после завершения военной операции», — говорится в тексте обращения.
Ранее Милонов предложил вести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в Россию западных компаний.