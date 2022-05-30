Депутат Милонов предложил возвести в России памятник в честь спецоперации на Украине

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RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил возвести в России триумфальные ворота или иной крупномасштабный памятник в честь спецоперации на Украине. Строительство, по мнению парламентария, необходимо начать после её завершения. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.
Депутат Милонов предложил возвести в России памятник в честь спецоперации на Украине
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как подчеркнул парламентарий, специальная военная операция России на Украине проходит согласно утверждённым планам и будет завершена при достижении необходимых результатов и целей.

Такие события, по мнению Милонова, потребуют увековечивания «через язык монументальной архитектуры». 

Собеседник RT выразил уверенность в том, что специальная военная операция на Украине достойна возведения новых триумфальных ворот или иного крупномасштабного памятника.

«Безусловно, активная фаза разработки и строительства должна быть начата после завершения военной операции», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил вести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в Россию западных компаний.

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