Милонов предложил вести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в Россию западных компаний

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить специальный рабочий режим для вернувшихся на российский рынок западных компаний с целью мониторинга цен на их продукцию. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова имеется в распоряжении RT.
Милонов предложил вести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в Россию западных компаний
  • РИА Новости

Как напомнил Милонов, многие западные бренды и торговые сети приостановили коммерческую деятельность на территории России.

При этом депутат пояснил, что, судя по информации из бизнес-кругов, эти компании по-настоящему не хотят и всерьёз не планируют уходить с российского рынка.

Кроме того, по мнению парламентария, западные коммерсанты после возобновления своей деятельности могут необоснованно завышать цены на свой ассортимент. 

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность установления специального рабочего режима для подобных организаций (на срок до полугода) в части мониторинга роста розничной стоимости номенклатуры», — говорится в обращении.

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