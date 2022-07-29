В Татарстане зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, общее число заболевших достигло 153 754.

В настоящее время в регионе работает 18 инфекционных госпиталей. При необходимости коечный фонд может быть увеличен, рассказал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов на пресс-конференции, передаёт inkazan.ru.

«Количество коек, которые там развёрнуты для лечения больных, составляет 460. В настоящий момент свободны 8%», — уточнил Лопушов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.