Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19

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Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.
Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19
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«Что касается коронавируса, действительно снова идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозные. Чтобы обезопасить себя, не забывайте о ревакцинации», — заявил Онищенко в беседе с ФАН.

По его словам, надвигается период похолодания, в связи с чем повышается вероятность простудных заболеваний.

«Лучше сделать вакцинацию сейчас, если вдруг мутация пойдёт в сторону вирулентности», — добавил Онищенко.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

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