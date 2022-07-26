Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

«Что касается коронавируса, действительно снова идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозные. Чтобы обезопасить себя, не забывайте о ревакцинации», — заявил Онищенко в беседе с ФАН.

По его словам, надвигается период похолодания, в связи с чем повышается вероятность простудных заболеваний.

«Лучше сделать вакцинацию сейчас, если вдруг мутация пойдёт в сторону вирулентности», — добавил Онищенко.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».