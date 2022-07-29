Диетолог Филиппова дала рекомендации по выбору арбуза

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Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как выбрать спелый арбуз.
Диетолог Филиппова дала рекомендации по выбору арбуза
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Отдавать предпочтение следует средней по размеру ягоде весом 5—7 кг, посоветовала специалист в разговоре с Пятым каналом.

По её словам, у арбуза должен быть сухой хвостик и контрастный цвет. Он должен обладать твёрдой кожурой без повреждений. На боку должно быть жёлтое пятно.

Звук при постукивании должен быть глухой. Если он звонкий, это может свидетельствовать о перезрелости плода.

Перед употреблением необходимо помыть арбуз тёплой водой с мылом.

«Так вы удалите с поверхности ягоды остатки земли, пыли и микроорганизмы, которые при разрезании могут попасть внутрь и привести к отравлению», — добавила Филиппова.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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