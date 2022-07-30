Аллерголог Попович дал рекомендации на случай укуса насекомых

Аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович в беседе с RT рассказал о последствиях укусов насекомых.

«Укусы насекомых бывают жалящие, колющие, и реакции на укусы могут быть связаны с аллергией, могут быть в виде инфекций, которые насекомые заносят в месте укуса. Оказывая помощь, нужно учитывать эти факторы и применять средства, которые не только убирают аллергическую реакцию, но и дезинфицируют», — объяснил врач.

По словам специалиста, особенно осторожными стоит быть с жалящими насекомыми: осами, пчёлами, шершнями.

Как отметил эксперт, после их укусов могут возникнуть реакции, представляющие угрозу для жизни, вплоть до анафилактического шока.



Колющие насекомые (комары, мошки, слепни) также могут местно либо системно вызывать сильные реакции.



В качестве первой помощи аллерголог рекомендовал продезинфицировать место укуса антисептиком.



«Желательно на место укуса положить холод и, если есть возможность, применить противовоспалительные средства... Если человек сам по себе аллергик, то принять антигистаминный препарат. Если раньше наблюдали сильные реакции на укусы, лучше сходить к аллергологу, чтобы получить подробные рекомендации, какие средства заранее при себе иметь и какие меры помощи самому себе оказать», — заключил Попович.

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