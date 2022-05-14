Герпетолог Черлин дал рекомендации на случай встречи со змеями на природе

Доктор биологических наук герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT рассказал, как нужно себя вести при встрече со змеями в лесу или на даче.

По словам специалиста, змей можно встретить в любом регионе России.

Эксперт также отметил, что большинство людей не смогут определить, ядовитая змея или нет.

При этом герпетолог подчеркнул, что подавляющая часть змей, которые встречаются, неядовитые. Это, по его словам, могут быть ужи или полозы разных цветов.

«Ядовитые в нашей зоне только гадюки, а на юге, в Дагестане, появляется гюрза — это крупная ядовитая змея», — добавил собеседник RT.

Черлин объяснил, что из всех змей, которые живут на территории России, практически нет тех, которые настолько агрессивны, что, увидев человека, пытаются его укусить.

«Любое нападение змеи — это спровоцированное нападение. Либо, к сожалению, бывают ситуации при сборе грибов или ягод: человек не увидел, наступил на неё или, схватив гриб, схватил рукой змею, которая за ним лежала», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в 99% случаев змея попытается уползти или затаиться. Тогда необходимо сделать шаг в сторону и идти дальше, пояснил доктор биологических наук.

«В лес лучше надевать сапоги либо плотные ботинки. У змей, которые живут в нашей зоне, зубки маленькие, и сами они некрупные, поэтому ни сапоги, ни ботинки не прокусят», — посоветовал он.

Ранее биолог Павел Глазков предупредил, что змеи, насекомые и паукообразные могут представлять угрозу для людей, страдающих аллергией, а их укусы способны вызвать опасные последствия для здоровья.