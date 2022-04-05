Герпетолог Рыбалтовский рассказал, что делать при обнаружении змеи в помещении

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Герпетолог Евгений Рыбалтовский рассказал, что делать при обнаружении змеи в помещении.
Герпетолог Рыбалтовский рассказал, что делать при обнаружении змеи в помещении
  • Gettyimages.ru

«Не обижайте змею. Постарайтесь дать тепла, чтобы она где-то посидела у вас», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, вариантов появления змеи может быть много.

«Может быть змея сбежала от кого-то. Везде лежит снег, и вряд ли ужи начали уже гулять, хотя гадюки проснулись уже давно в солнечные дни. Всё бывает. Может быть, он проснулся и, почуяв холод, пополз туда, где потеплее. А может быть, он сбежал откуда-то из соседнего офиса или от соседей», — сказал Рыбалтовский.

По его словам, при обнаружении змеи в офисе или квартире нужно дать объявление о поиске владельцев питомца.

Ранее биолог, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, что делать в случае укуса гадюки.

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