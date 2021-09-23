Биолог Глазков рассказал о правилах поведения в случае укуса гадюки

Биолог, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, что делать в случае укуса гадюки.

«Гадюки сейчас с радиуса примерно трёх, а иногда и пяти километров сползаются в сухие и высокие места, где они потом будут зимовать в норах. В одну нору, бывает, заползает до десятка гадюк — они зимуют такими скоплениями. А сейчас, пока тёплая осень, они выползают наверх и прогревают своё тело перед зимовкой», — объяснил он в беседе с ФАН.

По словам специалиста, если вас укусила змея, нельзя поддаваться панике. В такой ситуации необходимо сразу начать высасывать яд.

«Не надо кричать и тем более бежать», — отметил Глазков.

Как считает эксперт, также в подобной ситуации необходимо обильное питьё. При наличии антигистаминного средства нужно принять и его.

«После того как вы вышли к населённому пункту, можно отлежаться, если самочувствие нормальное. То есть принять горизонтальное положение и побыть в спокойном состоянии — организм сам справится. Если чувствуете ухудшение состояния, то, конечно, надо обратиться к врачу», — добавил биолог.

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