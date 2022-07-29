Российский кабмин внёс в Госдуму законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому в ряде регионов предлагается провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств.
Российский кабмин внёс в Госдуму законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, документ был опубликован в думской электронной базе.

В пояснительных материалах говорится, что в рамках эксперимента его участники вправе «продавать лекарственные препараты для медицинского применения, отпускаемые по рецепту на лекарственный препарат (в том числе оформленному в форме электронного документа), дистанционным способом, включённые в перечень лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешённых к реализации в рамках эксперимента».

Уточняется, что перечень будет утверждать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных препаратов в дистанционном формате.

18 июля Путин поручил за две недели завершить согласование между ведомствами нюансов, касающихся эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

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