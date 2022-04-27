Путин поручил кабмину подготовить законопроект о продаже рецептурных лекарств дистанционно

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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных препаратов в дистанционном формате.
Путин поручил кабмину подготовить законопроект о продаже рецептурных лекарств дистанционно
  • РИА Новости

«Правительству Российской Федерации подготовить... проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом», — следует из текста поручения.

Срок подготовки законопроекта — 1 июля 2022 года, ответственными за подготовку назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, сенатор Андрей Турчак и глава Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Ранее Росздравнадзор направил письмо главврачам медицинских организаций с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на препараты.

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