Путин поручил кабмину подготовить законопроект о продаже рецептурных лекарств дистанционно

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных препаратов в дистанционном формате.

«Правительству Российской Федерации подготовить... проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом», — следует из текста поручения.

Срок подготовки законопроекта — 1 июля 2022 года, ответственными за подготовку назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, сенатор Андрей Турчак и глава Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Ранее Росздравнадзор направил письмо главврачам медицинских организаций с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на препараты.