Путин призвал согласовать до конца эксперимент с электронной продажей рецептурных лекарств

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Президент России Владимир Путин поручил за две недели завершить согласование между ведомствами нюансов, касающихся эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств.
Путин призвал согласовать до конца эксперимент с электронной продажей рецептурных лекарств
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

«Не затягивайте, пожалуйста. В течение двух недель вопрос этот закройте, пожалуйста, все эти согласования закройте», — цитирует его ТАСС.

Также российский президент попросил премьер-министра Михаила Мишустина доложить о принятом решении.

«Доложите потом, как коллеги между собой договорились. Мы с вами так и поступим», — пояснил Путин.

Ранее сообщалось, что в Москве выписали более 7,3 млн электронных рецептов на бесплатные лекарства за полгода.

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