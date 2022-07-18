Путин призвал согласовать до конца эксперимент с электронной продажей рецептурных лекарств
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«Не затягивайте, пожалуйста. В течение двух недель вопрос этот закройте, пожалуйста, все эти согласования закройте», — цитирует его ТАСС.
Также российский президент попросил премьер-министра Михаила Мишустина доложить о принятом решении.
«Доложите потом, как коллеги между собой договорились. Мы с вами так и поступим», — пояснил Путин.
Ранее сообщалось, что в Москве выписали более 7,3 млн электронных рецептов на бесплатные лекарства за полгода.