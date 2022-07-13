В Москве выписали более 7 млн электронных рецептов на бесплатные лекарства с начала года

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В Москве выписали более 7,3 млн электронных рецептов на бесплатные лекарства за полгода.
В Москве выписали более 7 млн электронных рецептов на бесплатные лекарства с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мэрии.

С 2021 года в столице можно получить льготные препараты в аптеках с помощью QR-кода электронного рецепта на смартфоне. Электронный рецепт также можно распечатать в информационном киоске поликлиники.

С 2022 года льготные лекарства разрешено получать не только в государственных, но и в коммерческих аптеках.

Ранее заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Домодедовской центральной горбольницы Вера Максютина в беседе с «Радио 1» рассказала о преимуществах электронных рецептов.

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