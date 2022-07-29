Невролог Евдокименко предостерёг от неверных действий при болях в спине

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко рассказал, что во время приступа боли в спине нельзя массировать и греть её.

«При остром приступе многие бегут массировать, греть спину. Это делать категорически нельзя. Воспаление может усилиться. Примерно в 30% случаев пациенту может стать легче, а в 70% — значительно хуже. Но можно надеть корсет для поддержания спины. Также можно сухое тепло, например пояс из собачьей шерсти», — посоветовал Евдокименко в разговоре с URA.RU.

По словам специалиста, причиной резких болей может быть грыжа диска или защемление поясничных мышц.

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