В Иркутской области выявили 181 случай коронавируса за сутки

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В Иркутской области выявили 181 случай коронавируса за последние сутки.
В Иркутской области выявили 181 случай коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба.

С начала пандемии в области заболели 298 179 жителей.

«Лечение в госпиталях области проходит 271 пациент, это на девять человек больше, чем накануне», — сказали в штабе.

Выздоровели 293 498 человек, в том числе 34 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 74 случая COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на штаб. За всё время в регионе заболели 212 248 человек.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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