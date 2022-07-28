В Иркутской области выявили 181 случай коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 181 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба.

С начала пандемии в области заболели 298 179 жителей.

«Лечение в госпиталях области проходит 271 пациент, это на девять человек больше, чем накануне», — сказали в штабе.

Выздоровели 293 498 человек, в том числе 34 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 74 случая COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на штаб. За всё время в регионе заболели 212 248 человек.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.