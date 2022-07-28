Диетолог Русакова предложила рацион для нормальной работы почек

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что зелень, ягоды и овощи, богатые жидкостью, являются самыми полезными продуктами для стабильной работы почек.

«Наиболее полезными для почек могут быть продукты растительного происхождения. Это фрукты, овощи, зелень, такая как петрушка, укроп, сельдерей. Также ягоды — клубника, земляника, малина. Ещё овощи, богатые жидкостью, — огурцы, кабачки, тыква», — сообщила Русакова в разговоре с URA.RU.

В то же время она подчеркнула, что рацион должен быть разнообразным и включать нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.