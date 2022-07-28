Диетолог Соломатина перечислила хорошо влияющие на работу почек продукты

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что для профилактики болезней почек необходимо пить больше воды, есть арбузы, ананасы и ягоды.
Диетолог Соломатина перечислила хорошо влияющие на работу почек продукты
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  • © Emelyn Cabacungan Wong / EyeEm

В беседе с «Москвой 24» Соломатина сказала, что лучше всего поддерживает функции почек чистая питьевая вода. В сутки необходимо выпивать не менее 30 мл на каждый килограмм веса.

«Можно есть арбуз, который содержит достаточно много калия и способствует выведению жидкости из организма, обладает лёгким мочегонным эффектом. Ананас тоже обладает мочегонным эффектом, содержит бромелаин, который уменьшает воспаление», — добавила врач.

Для предотвращения воспаления, внедрения патогенной микрофлоры и её развития необходимо употреблять продукты, содержащие большое количество антиоксидантов и витамина C,— клюкву, бруснику, чернику, виноград, клубнику.

Также, по словам Соломатиной, внимание стоит обратить на иван-чай, который содержит достаточно много калия и полезен для профилактики заболеваний почек.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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