В Омской области подтвердили 85 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области подтвердили 85 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 33 человека.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 193 158 жителей.

Также стало известно, что в Крыму возобновили противоэпидемиологический режим в медучреждениях, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В обязательном порядке организовано разделение потоков соматических больных и больных с подозрением на различные острые инфекционные заболевания», — отметили в ведомстве.

Также усилен контроль за соблюдением масочного режима.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.