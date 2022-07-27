В Омской области подтвердили 85 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 193 158 жителей.
Также стало известно, что в Крыму возобновили противоэпидемиологический режим в медучреждениях, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«В обязательном порядке организовано разделение потоков соматических больных и больных с подозрением на различные острые инфекционные заболевания», — отметили в ведомстве.
Также усилен контроль за соблюдением масочного режима.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.