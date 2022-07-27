Диетолог Лазуренко рассказала, кому могут быть вредны яблоки
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В беседе с изданием «Москва 24» она отметила, что в яблоках содержится большое количество кислот.
«Люди, которые имеют гастрит с пониженной кислотностью, будут особенно чувствительны к этим кислотам. Могут появиться неприятные ощущения жжения, образование изжоги на фоне употребления яблок», — заявила эксперт.
Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.