Диетолог Лазуренко рассказала, кому могут быть вредны яблоки

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, кому могут быть вредны яблоки.

В беседе с изданием «Москва 24» она отметила, что в яблоках содержится большое количество кислот.

«Люди, которые имеют гастрит с пониженной кислотностью, будут особенно чувствительны к этим кислотам. Могут появиться неприятные ощущения жжения, образование изжоги на фоне употребления яблок», — заявила эксперт.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.