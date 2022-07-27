Диетолог Арзамасцев рассказал о вреде переедания арбуза

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что переедание арбуза может привести к появлению избыточного веса из-за высокого содержания в нём фруктозы.

«Если человек разово будет есть большую порцию арбуза, то это будет минусом за счёт того, что содержащаяся в ягоде фруктоза будет напрямую транспортироваться в жиры. Это будет отрицательно влиять и на углеводный обмен, и на работу печени. Если съедать небольшую порцию, то ничего глобального не будет, потому что фруктоза есть в любых фруктах, но арбуз часто употребляют в больших количествах. При избытке фруктозы человек будет набирать вес», — рассказал диетолог URA.RU.

Он также напомнил, что арбузная диета может быть опасна.

При этом, по словам Арзамасцева, в арбузе содержится большое количество воды, что положительно влияет на почки и водно-электролитный баланс в организме.

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