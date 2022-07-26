Флеболог Авакян порекомендовал пациентам с варикозом избегать солнца

Хирург-флеболог Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Армен Авакян посоветовал людям с варикозным расширением вен не загорать на солнце.

Варикозным расширением вен страдают 70—80% женщин и 40—50% мужчин, сообщил врач в разговоре с радио Sputnik.

«У людей, которые страдают варикозным расширением вен, летом существует вероятность воспаления, так как происходит нагревание на солнце. Таким людям нельзя лежать, загорать под солнцем — венозная стенка нагревается, это приводит к воспалению, а воспаление — это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным. Если хочется позагорать, ноги надо прикрывать», — посоветовал Авакян.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.