Флеболог Авакян порекомендовал пациентам с варикозом избегать солнца

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Хирург-флеболог Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Армен Авакян посоветовал людям с варикозным расширением вен не загорать на солнце.
Флеболог Авакян порекомендовал пациентам с варикозом избегать солнца
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Варикозным расширением вен страдают 70—80% женщин и 40—50% мужчин, сообщил врач в разговоре с радио Sputnik.

«У людей, которые страдают варикозным расширением вен, летом существует вероятность воспаления, так как происходит нагревание на солнце. Таким людям нельзя лежать, загорать под солнцем — венозная стенка нагревается, это приводит к воспалению, а воспаление — это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным. Если хочется позагорать, ноги надо прикрывать», — посоветовал Авакян.

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