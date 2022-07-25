В Удмуртии выявили 24 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 24 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С лёгким течением заболевания в поликлиниках наблюдаются 846 пациентов, в стационарах — 46 пациентов в состоянии средней тяжести, 7 — в тяжёлом.

Общее число заболевших в республике достигло 167 994, выздоровевших — 163 742, передаёт izh.kp.ru.

Вакцинацию прошли 699 143 жителя региона, завершили иммунизацию 559 385. Ревакцинировались 174 032 человека.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.