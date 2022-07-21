Иммунолог Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19

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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.
Иммунолог Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19
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  • © Justin Paget

«В течение трёх месяцев после остро перенесённого ковида осложнения встречаются почти у 90% людей, больше чем у половины они сохраняются на срок до года, а у трети пациентов — больше года», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил специалист, всего описано более 200 симптомов постковидного состояния.

Чаще всего обращения к врачам связаны с нервной системой. По словам Болибока, есть даже международный термин «туман в голове», когда у пациента значительно снижаются работоспособность и оперативная память.

«Вторая очень распространённая жалоба — это мышечная слабость. Люди реально не могут подняться», — сообщил Болибок.

Ранее эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга, врач Александр Соловьёв в беседе с URA.RU отметил, что в целом симптомы «кентавра» и «омикрона» схожи.

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