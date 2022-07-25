Нефролог Виноградов рассказал об особенностях препаратов с побочными эффектами

Врач-нефролог Владимир Виноградов рассказал, как лекарства проходят клинические испытания, и объяснил, почему препаратам с длинным перечнем побочных эффектов можно доверять.

Пациенты часто говорят, что прочитали инструкцию, увидели перечень побочных эффектов и приняли решение отказаться от приёма определённого лекарства, отметил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Однако чем больше перечислено побочных эффектов, тем лучше исследован и испытан препарат. Как бы это ни звучало. Клинические исследования проходят пять-семь лет. Набрали группу 4 тыс. человек. У кого-то во время исследования зачесался глаз — если было три таких случая, эксперты обязаны это указать в инструкции», — объяснил Виноградов.

По его словам, выявление подобных эффектов не значит, что если пациент начнёт принимать препарат, то у него начнутся зуд и крапивница, изменится анализ крови.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.