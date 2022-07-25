В России вводится уголовная ответственность за регулярное вождение без прав

В России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение без прав. Это обусловлено вступлением в силу с 25 июля ст. 264.3 Уголовного кодекса России.

В частности, управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию, наказывается штрафом от 150 тыс. до 250 тыс. рублей, либо обязательными работами, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до одного года.

Между тем управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами, имеющим судимость за совершение преступления, повлёкшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека или смерть двух или более лиц, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее стало известно, что срок действий водительских удостоверений, который истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически продлён на три года.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT поддержал эту инициативу.

В марте сообщалось, что Общественная палата России разработала рекомендации для правительства по изменению подготовки водителей. Предлагается разделить автомобилистов на любителей и профессионалов.

Как заявил руководитель рабочей группы ОП по вопросам оптимизации подготовки водителей транспортных средств Владимир Коробчак, рекомендации в ближайшее время будут направлены в МВД, Минпросвещения и Минтранс.

По словам эксперта, программы обучения должны отличаться и для водителей-профессионалов нести большую содержательную часть в плане организации движения и перевозок.

В ОП считают, что водителя-любителя нужно научить основным моментам управления транспортным средством и правилам дорожного движения.