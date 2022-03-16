В Общественной палате предложили разделить автомобилистов на любителей и профессионалов

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Общественная палата России разработала рекомендации для правительства по изменению подготовки водителей. Предлагается разделить автомобилистов на любителей и профессионалов.
В Общественной палате предложили разделить автомобилистов на любителей и профессионалов
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Gorbacheva

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявил руководитель рабочей группы ОП по вопросам оптимизации подготовки водителей транспортных средств Владимир Коробчак, рекомендации в ближайшее время будут направлены в МВД, Минпросвещения и Минтранс.

По словам эксперта, программы обучения должны отличаться и для водителей-профессионалов нести большую содержательную часть в плане организации движения и перевозок.

«Например, у нас сегодня даже путевые листы заполняются в электронном виде, этому необходимо учить водителей. Также в курс следует включить и другие специальные дисциплины, за счёт чего длительность самой подготовки может увеличиться», — отметил Коробчак.

В ОП считают, что водителя-любителя нужно научить основным моментам управления транспортным средством и правилам дорожного движения.

Ранее глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что водителям, лишившимся прав за вождение в нетрезвом виде или отказавшимся от медосвидетельствования, с марта 2022 года необходимо сдавать анализы для получения медицинской справки.

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