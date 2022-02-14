Автоэксперт Солдунов рассказал о новых правилах получения медсправки для водителей

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что водителям, лишившимся прав за вождение в нетрезвом виде или отказавшимся от медосвидетельствования, с марта 2022 года будет необходимо сдавать анализы для получения медицинской справки.

«По новым правилам, если водитель был лишён прав за управление авто в нетрезвом виде или отказался от медосвидетельствования, ему придётся эти анализы сдавать обязательно», — рассказал Солдунов в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что ранее, после лишения прав, делая медицинскую справку, автомобилист её оформлял в общем порядке, без сдачи анализов крови.

Автоэксперт отметил, что для обычных водителей, не нарушающих правила дорожного движения, в общей сложности, ничего не изменится.

Но в то же время, если врач на медкомиссии выявит у человека признаки хронического употребления алкоголя или наркомании, то его могут направить на сдачу анализов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, который вступит в силу с 1 марта 2022 года. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн пояснил, что новый порядок предусматривает увеличение объёма проводимых обследований для некоторых категорий водителей. Так, ранее лишённым водительских прав предстоит пройти тест на наркотики и хроническое употребление алкоголя.

Ранее президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с RT оценил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, который вступит в силу с 1 марта 2022 года.