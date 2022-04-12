Действие истекающих водительских удостоверений продлили в России на три года
- РИА Новости
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«Срок действия водительских удостоверений и других разрешительных документов автоматически продлят... Их продлят автоматически на три года», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что данное решение позволит снизить нагрузку на граждан и организации и сократит издержки, которые связаны с прохождением разрешительных процедур.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссиями Госсовета России рассмотреть вопросы о сдерживании роста стоимости проезда в транспорте.