Действие истекающих водительских удостоверений продлили в России на три года

Действие водительских удостоверений, которые истекают в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически продлено на три года. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

«Срок действия водительских удостоверений и других разрешительных документов автоматически продлят... Их продлят автоматически на три года», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что данное решение позволит снизить нагрузку на граждан и организации и сократит издержки, которые связаны с прохождением разрешительных процедур.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссиями Госсовета России рассмотреть вопросы о сдерживании роста стоимости проезда в транспорте.