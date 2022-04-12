Действие истекающих водительских удостоверений продлили в России на три года

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Действие водительских удостоверений, которые истекают в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически продлено на три года. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
Действие истекающих водительских удостоверений продлили в России на три года
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Срок действия водительских удостоверений и других разрешительных документов автоматически продлят... Их продлят автоматически на три года», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что данное решение позволит снизить нагрузку на граждан и организации и сократит издержки, которые связаны с прохождением разрешительных процедур.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссиями Госсовета России рассмотреть вопросы о сдерживании роста стоимости проезда в транспорте.

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