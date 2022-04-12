Автоэксперт Канаев поддержал продление действия истекающих водительских удостоверений

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России действие истекающих водительских удостоверений продлили на три года.

«Я думаю, правительство считает, что в этот период нет смысла людей ставить в какие-то рамки. Кто-то находится на СВО (специальной военной операции. — RT), а им тоже нужно продлевать права, кто-то куда-то уехал и так далее. И в данном случае также разгружается ГИБДД. На безопасность это никак не повлияет, но облегчит жизнь правительственным структурам и, собственно говоря, гражданам. Замечательная инициатива», — сказал эксперт.

Он отметил, что многие называют причиной данного решения «коллапс с пластиком или бумагой», но, по словам специалиста, «причина точно не в этом».

«Представьте, сколько идёт пластика на водительское удостоверение. И оно выдаётся на десять лет. У нас ежедневно тратится пластик в очень больших объёмах, и его хватает», — уверен Канаев.

В заключение автоэксперт напомнил, что данная мера не будет распространяться на международные права.

«Специальные международные права для работы по найму в эту меру не входят. Потому что их в принципе выдают на три года. И международные инспекции не будут считаться с тем, что у нас в России продлили срок действия прав. И нужно помнить об этом частникам — что удостоверения продлили на территории России. Люди могут сейчас рассчитывать, что поедут куда-то недалеко на машине, например в Турцию, Казахстан или Азербайджан, и думают, что это будет действовать везде. Нет, конечно, там это работать не будет», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что действие водительских удостоверений, которые истекают в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически продлено на три года.

Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.