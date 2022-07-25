Терапевт Лапа назвала полезные утренние привычки

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, какие привычки по утрам помогут организму проснуться и подарят бодрость.

В беседе с URA.RU она посоветовала по утрам делать лёгкую зарядку, чтобы справиться с застоем лимфы, а после этого выпить воды.

«Когда мы выпиваем стакан воды, мы запускаем наш иммунитет, то есть наш желудочно-кишечный тракт. Включаются пищевые цепочки. Вода давит на другие отделы кишечника, и идёт детоксикация. Организм начинает быстрее всего работать от воды», — отметила терапевт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.