Терапевт Лапа назвала полезные утренние привычки

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Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, какие привычки по утрам помогут организму проснуться и подарят бодрость.
Терапевт Лапа назвала полезные утренние привычки
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В беседе с URA.RU она посоветовала по утрам делать лёгкую зарядку, чтобы справиться с застоем лимфы, а после этого выпить воды.

«Когда мы выпиваем стакан воды, мы запускаем наш иммунитет, то есть наш желудочно-кишечный тракт. Включаются пищевые цепочки. Вода давит на другие отделы кишечника, и идёт детоксикация. Организм начинает быстрее всего работать от воды», — отметила терапевт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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