Терапевт Лапа назвала полезные утренние привычки
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В беседе с URA.RU она посоветовала по утрам делать лёгкую зарядку, чтобы справиться с застоем лимфы, а после этого выпить воды.
«Когда мы выпиваем стакан воды, мы запускаем наш иммунитет, то есть наш желудочно-кишечный тракт. Включаются пищевые цепочки. Вода давит на другие отделы кишечника, и идёт детоксикация. Организм начинает быстрее всего работать от воды», — отметила терапевт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.