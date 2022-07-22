Невролог Милюхина рассказала о полезных продуктах для мозга

Заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина рассказала о полезных продуктах для мозга.

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что к «суперфудам» относится черника.

«Нужно употреблять индейку, рыбу, шпинат, немного орехов в день. Например, три — пять орешков. Оливковое масло также полезно», — перечислила Милюхина.

Рекомендуется ограничить потребление сладкого, некоторых сортов жирного мяса.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.