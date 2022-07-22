В Тюменской области подтвердили 88 случаев COVID-19 за сутки

В Тюменской области подтвердили 88 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 60 жителей.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Под медицинским наблюдением находятся 449 пациентов. Полный курс вакцинации в регионе прошли 1,12 млн жителей.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе выявили 26 случаев коронавируса, передаёт URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы девять человек.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.