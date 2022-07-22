Врач Чиркова назвала правила сохранения здоровья в жару

Заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова рассказала, как обезопасить себя в предстоящие жаркие дни.

«Во-первых, нужно постараться находиться на улице и в транспорте в часы не самого активного солнца. Во-вторых, стоит предпочитать те виды транспорта, в которых есть хорошая вентиляция. Лучше выбрать метро или автобус с кондиционером, а не маршрутку», — посоветовала специалист в беседе с «Радио 1».

Она также рекомендовала подбирать одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим, выпивая в день около двух литров воды мелкими глотками, а также воздержаться от тяжёлой пищи, отдавая предпочтение фруктам и овощам.

«Самое главное, никогда не оставляйте детей в автомобиле одних даже на минуту», — предостерегла Чиркова.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.