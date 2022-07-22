Врач Чиркова назвала правила сохранения здоровья в жару

Короткая ссылка
Заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова рассказала, как обезопасить себя в предстоящие жаркие дни.
Врач Чиркова назвала правила сохранения здоровья в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Marchenko / EyeEm

«Во-первых, нужно постараться находиться на улице и в транспорте в часы не самого активного солнца. Во-вторых, стоит предпочитать те виды транспорта, в которых есть хорошая вентиляция. Лучше выбрать метро или автобус с кондиционером, а не маршрутку», — посоветовала специалист в беседе с «Радио 1».

Она также рекомендовала подбирать одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим, выпивая в день около двух литров воды мелкими глотками, а также воздержаться от тяжёлой пищи, отдавая предпочтение фруктам и овощам.

«Самое главное, никогда не оставляйте детей в автомобиле одних даже на минуту», — предостерегла Чиркова.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить