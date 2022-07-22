У ресторана «Вкусно — и точка» появилась первая вывеска

Первая вывеска «Вкусно — и точка» появилась на одном из столичных ресторанов сети.

Он расположен по адресу: Можайское шоссе, 43/1, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

В ближайшие месяцы брендинг «Вкусно — и точка» появится на фасадах предприятий сети по всей стране, сообщили в пресс-службе компании.

В конце июня сообщалось, что сеть «Вкусно — и точка» открыла 142 ресторана из 850, которые входили в бывшую сеть Макдоналдс.

До конца августа «Вкусно — и точка» планирует открыть ещё более 550 ресторанов.

В июле Роспатент зарегистрировал товарный знак «Вкусно — и точка».