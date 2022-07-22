Диетолог Филиппова объяснила эффект усиления вкуса пищи на свежем воздухе

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова объяснила, почему на свежем воздухе еда кажется вкуснее.

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что на открытом воздухе изменяется теплоотдача, пища быстрее доходит до комфортной температуры для её употребления.

Также на улице организм получает больше кислорода, что положительно влияет на активность всех участков головного мозга.

«На свежем воздухе у нас больше физической активности. Как правило, она предшествует приёму пищи. И конечно же, аппетит при этом тоже гораздо выше, чем если мы просто находимся в помещении», — добавила Филиппова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.