Врач Кладкевич назвала самые частые заболевания в летний период

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Врач-инфекционист, заведующая дневным стационаром Владивостокской детской поликлиники №5 Ольга Кладкевич рассказала, что в числе распространённых летних заболеваний — ротавирус, сальмонеллёз, вирус Коксаки и вирусный гепатит А.
Врач Кладкевич назвала самые частые заболевания в летний период
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

В частности, в разговоре с ИА PrimaMedia она отметила, что главной особенностью ротавирусной инфекции (РВИ) является то, что она может находиться практически везде: в воде, песке, фруктах, овощах и даже в предметах личной гигиены.

«Первые признаки — высокая температура, покраснение горла, кашель, слабость, тошнота и диарея. Главную опасность для организма представляет обезвоживание... Чтобы отдых у моря не закончился раньше запланированного срока, не пренебрегайте проверенными правилами гигиены — необходимо часто мыть руки и не пить воду из открытых источников», — уточнила Кладкевич.

Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU предупредила, что постоянная жажда может свидетельствовать о развитии таких заболеваний, как диабет и панкреатит.

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