Депутат Гутенёв оценил возможность сокращения рабочей смены для именинника

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал предложение установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения.

«Если работодатель будет к этому готов и если это будет прописано в тех отраслевых тарифных соглашениях, которые заключаются между профсоюзами, работодателями и исполнительными органами, наверное, это не является проблемой», — рассказал Гутенёв.

Однако парламентарий отметил, что задачи, которые сейчас стоят перед государством, «гораздо более значимые и ответственные».

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения.