Депутат Гутенёв оценил возможность сокращения рабочей смены для именинника

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Ангелина Шурпина
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал предложение установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения.
Депутат Гутенёв оценил возможность сокращения рабочей смены для именинника
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«Если работодатель будет к этому готов и если это будет прописано в тех отраслевых тарифных соглашениях, которые заключаются между профсоюзами, работодателями и исполнительными органами, наверное, это не является проблемой», — рассказал Гутенёв.

Однако парламентарий отметил, что задачи, которые сейчас стоят перед государством, «гораздо более значимые и ответственные».

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения.

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