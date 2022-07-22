Депутат Гутенёв оценил возможность сокращения рабочей смены для именинника
- Gettyimages.ru
«Если работодатель будет к этому готов и если это будет прописано в тех отраслевых тарифных соглашениях, которые заключаются между профсоюзами, работодателями и исполнительными органами, наверное, это не является проблемой», — рассказал Гутенёв.
Однако парламентарий отметил, что задачи, которые сейчас стоят перед государством, «гораздо более значимые и ответственные».
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения.