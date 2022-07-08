Опрос: 12% россиян планируют подрабатывать в период летнего отпуска
- Gettyimages.ru
- © Martin Dimitrov
Об этом пишут «Известия».
Большая часть желающих взять подработку — это представители молодого поколения в возрасте от 18 до 24 лет (21%).
«Подработка — самый популярный способ повышения ежемесячного дохода. В ближайшие полгода возможность подрабатывать рассматривают 46% россиян, при этом 52% уже брали подработку во время отпуска», — сказал управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель.
Как отмечается, чаще всего во время отпуска россияне подрабатывают в ремонтно-строительной сфере и торговле — по 28%. Третье место заняла сфера IT и digital — 22%.
Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.