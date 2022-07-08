Опрос: 12% россиян планируют подрабатывать в период летнего отпуска

Короткая ссылка
«Авито Работа» и GigAnt провели исследование, в ходе которого выяснилось, что этим летом 12% опрошенных россиян планируют совмещать отдых с подработкой, а 11% потратят свободное время на учёбу и саморазвитие.
Опрос: 12% россиян планируют подрабатывать в период летнего отпуска
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Dimitrov

Об этом пишут «Известия».

Большая часть желающих взять подработку — это представители молодого поколения в возрасте от 18 до 24 лет (21%).

«Подработка — самый популярный способ повышения ежемесячного дохода. В ближайшие полгода возможность подрабатывать рассматривают 46% россиян, при этом 52% уже брали подработку во время отпуска», — сказал управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель.

Как отмечается, чаще всего во время отпуска россияне подрабатывают в ремонтно-строительной сфере и торговле — по 28%. Третье место заняла сфера IT и digital — 22%.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить