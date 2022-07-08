Опрос: 12% россиян планируют подрабатывать в период летнего отпуска

«Авито Работа» и GigAnt провели исследование, в ходе которого выяснилось, что этим летом 12% опрошенных россиян планируют совмещать отдых с подработкой, а 11% потратят свободное время на учёбу и саморазвитие.

Об этом пишут «Известия».

Большая часть желающих взять подработку — это представители молодого поколения в возрасте от 18 до 24 лет (21%).

«Подработка — самый популярный способ повышения ежемесячного дохода. В ближайшие полгода возможность подрабатывать рассматривают 46% россиян, при этом 52% уже брали подработку во время отпуска», — сказал управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель.

Как отмечается, чаще всего во время отпуска россияне подрабатывают в ремонтно-строительной сфере и торговле — по 28%. Третье место заняла сфера IT и digital — 22%.

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